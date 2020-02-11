وعزز الأهلي بقيادة المدرب السويسري رينيه فايلر، صدارته للترتيب بالعلامة الكاملة (42 نقطة)، بفارق 10 نقاط عن المقاولون العرب صاحب المركز الثاني، والذي خاض مباراتين أكثر.

وفي لقاء الإثنين على استاد القاهرة الدولي، سجل أهداف الأهلي النيجيري جونيور أجايي (33) وعمرو السولية (69) ومحمد مجدي "أفشه" (85).

وفي مباريات أخرى، استعاد المصري البورسعيدي نغمة الانتصار بتحقيق فوز أول بعد أربع مراحل (ثلاثة تعادلات وخسارة واحدة)، بفوز على مضيفه وادي دجلة بثلاثية أحمد ياسر (33) والليبي مفتاح طقطق (62) والعاجي شيخ موكورو (71).

ورفع المصري رصيده إلى 20 نقطة ارتقى بهم للمركز العاشر، فيما تجمد رصيد وادي دجلة عند 14 نقطة تراجع بهم للمركز السابع عشر.

وخيم التعادل السلبي على لقاء طنطا مع ضيفه إنبي، علما بأن المضيف خاض اللقاء بعشرة لاعبين منذ طرد لاعبه محمد مسعود بالإنذار الثاني في الدقيقة 52.