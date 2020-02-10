وحقق إنتر ميلانو انتصارا دراماتيكيا على غريمه اللدود أي سي ميلان، بنتيجة 4-2، في قمة الجولة 23 من الدوري الإيطالي "سيريا آ"، بعد أن كان متأخرا بنتيجة 0-2 في الشوط الأول.

وسجل إبراهيموفيتش، العائد لفريقه الشهر الماضي، الهدف الثاني لميلان، قبل أن ينتفض الإنتر ويسجل 4 أهداف، من ضمنها الهدف الأخير الذي سجله لوكاكو.

ونشر لوكاكو على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة له محتفلا بالهدف الرابع، وعلق عليها بعبارة "هناك ملك جديد في المدينة"، في إشارة لانتزاعه زعامة مدينة ميلانو من إبراهيموفيتش.

وكان النجم السويدي قد صرح قائلا "الملك عاد للمدينة"، عندما وقع مع ميلان مطلع العام الجاري.

وجاءت عبارة لوكاكو لتسخر من تصريحات إبراهيموفيتش السابقة، وتعلن التحدي باستخدام مصطلح "الملك"، الذي يشير به "إبرا" عندما يتحدث عن نفسه.

وسبق للوكاكو أن لعب لفترة قصيرة مع إبراهيموفيتش في مانشستر يونايتد الإنجليزي، حين تنافس النجمان على مركز رأس الحربة في الفريق.

ورفع الانتصار إنتر ميلانو لصدارة الدوري الإيطالي، بفارق الأهداف عن يوفنتوس، بينما تراجع أي سي ميلان للمركز العاشر.