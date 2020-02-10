وصنع زلاتان إبراهيموفيتش الهدف الأول الذي سجله أنتي ريبيتش ثم هز الشباك بضربة رأس ليتقدم ميلان 2-صفر على نحو مستحق بنهاية الشوط الأول.

لكن إنتر أدرك التعادل في غضون دقيقتين في بداية الشوط الثاني عن طريق مارسيلو بروزوفيتش بتسديدة قوية من خارج المنطقة وماتياس فيسينو، قبل أن تمنح ضربة رأس من ستيفان دي فري التقدم لإنتر في الدقيقة 70.

وسدد إبراهيموفيتش في القائم في اللحظات الأخيرة مع بحث ميلان عن التعادل، لكن فريق المدرب أنطونيو كونتي حسم الانتصار في الوقت المحتسب بدل الضائع بضربة رأس من روميلو لوكاكو.

وتقدم إنتر إلى الصدارة بفارق الأهداف بعدما رفع رصيده إلى 54 نقطة من 23 مباراة متساويا مع يوفنتوس حامل اللقب الذي خسر 2-1 أمام إيلاس فيرونا أمس السبت، بينما بقي رصيد ميلان 32 نقطة في المركز العاشر.

وأقر كونتي بأن إنتر يمكنه أن يحلم الآن بالفوز باللقب قبل أسبوع سيخضع فيه لاختبار صعب لمؤهلاته في المنافسة.

ويلتقي إنتر مع نابولي في ذهاب قبل نهائي كأس إيطاليا يوم الأربعاء قبل أن يحل ضيفا يوم الأحد القادم على لاتسيو صاحب المركز الثالث الذي يتأخر عنه بنقطة واحدة.

وأبلغ مدرب إنتر سكاي إيطاليا "لا يزال من المبكر جدا الحديث عن شيء لا يسعنا سوى أن نحلم به الآن. يمكننا أن نحلم. إنها فترة صعبة للغاية علينا وبعدها ستكون هناك فكرة أفضل عن قدراتنا الحقيقية.

"علينا خوض مباريات مهمة بدءا من مواجهة نابولي يوم الأربعاء ثم لاتسيو الذي أصبح قويا بمرور السنوات".

وأضاف "لا يمكننا أن نحقق كل شيء بين يوم وليلة، لكننا نواصل البناء. هؤلاء اللاعبون أثبتوا اليوم أنهم يمتلكون قوة وشجاعة".

وبدأ ميلان بقوة واقترب من التسجيل عن طريق هاكان شالهان أوغلو الذي أطلق تسديدة منخفضة من خارج منطقة الجزاء ارتدت من القائم. وتقدم ميلان على نحو مستحق قبل خمس دقائق على نهاية الشوط الأول عندما مرر إبراهيموفيتش إلى ريبيتش ليسجل من مدى قريب.

وهز إبراهيموفيتش الشباك بنفسه في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بضربة رأس عند الزاوية البعيدة بعد ركلة ركنية نفذها فرانك كيسي، ليصبح المهاجم السويدي أكبر لاعب يسجل في مباراة قمة ميلانو الشهيرة وعمره 38 عاما و129 يوما.

لكن إنتر انتفض بشكل مثير في دقيقتين في بداية الشوط الثاني.

وأظهر بروزوفيتش مهارة كبيرة في تسديد كرة قوية من عند حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 51، قبل أن يكسر ألكسيس سانشيز مصيدة التسلل ويمرر إلى فيسينو ليدرك التعادل.

وقلب فريق كونتي المباراة رأسا على عقب عندما حول دي فري كرة عرضية من ركلة ركنية برأسه في المرمى، وكان البديل كريستيان إريكسن على بعد سنتميترات قليلة من تسجيل هدفه الأول مع النادي بتسديدة من ركلة حرة من مسافة بعيدة اصطدمت بالعارضة.

وسدد إبراهيموفيتش برأسه في القائم من مسافة قريبة في الدقيقة الأخيرة من الزمن الأصلي للمباراة، قبل أن يؤكد لوكاكو حصول إنتر على النقاط الثلاث بالهدف الرابع بضربة رأس في الوقت بدل الضائع محرزا هدفه 17 في الدوري هذا الموسم.

وقال إبراهيموفيتش "توقفنا عن اللعب، تراجع إيمان الفريق وتوقفنا عن الضغط ولم نمرر الكرة بالشكل الكافي.

"بداية من هدف التعادل، انهار كل شيء".

وفاز إنتر الآن على ميلان أربع مرات متتالية في الدوري لأول مرة منذ 1983.