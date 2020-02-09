ونقل موقع "غيف مي سبورت" عن رئيس رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، ريتشارد ماسترز، قوله إنه قد يجري إطلاق خدمة جديدة للبث، ستشكل قطيعة مع القنوات التقليدية.

وأضاف "خلال آخر عملية لمنح حقوق البث للمواسم 2019-22، قضينا الكثير من الوقت واستثمرنا الكثير من الموارد في بناء خبراتنا وقدراتنا على البيع المباشر للمستهلك ".

وتابع "درسنا آنذاك ما إذا كان الوقت مناسبا لاختبار أسواق جديدة، لكن قررنا في نهاية المطاف عدم الإقدام على تلك الخطوة. لكننا سنكون مستعدين في المرة المقبلة، إذا ما سنحت لنا الفرصة".

وأشار إلى أن حقوق البريميرليغ مستقبلا سيجري بيعها لمزيج متنوع من وسائل الإعلام، سواء التقليدية أو العصرية الحديثة".

ويستفيد الدوري الإنجليزي الممتاز، حاليا، من نحو 3 مليارات جنيه إسترليني سنويا من جميع حقوق البث.

وأوضح "غيف مي سبورت" أنه في حال إطلاق منصة "PremFlix" مقابل 10 جنيهات شهريا، فإن دخل الرابطة من حقوق البث سيرتفع إلى نحو 24 مليار جنيه إسترليني سنويا.

وأردف قائلا "لا شيء رسمي إلى حدود الساعة، ولا يزال هناك الكثير من العمل يجب القيام به، لكن الأكيد أن طريقة مشاهدة المباريات ستتغير قريبا".