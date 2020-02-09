وأعلن ناديا مانشستر سيتي وويست هام أن مواجهتهما بالجولة 26 من منافسات الدوري، تم تأجيلها، بسبب "عاصفة سيارا" التي أدت لتصاعد قوة الرياح في شمال إنجلترا.

واتخذ المسؤول الأمني في نادي مانشستر سيتي قرار تأجيل اللقاء، بعد مناقشات مع المسؤولين في ويست هام وفي رابطة البريميرليغ.

وقال النادي إن القرار جاء بسبب " الظروف الجوية القاسية والمتصاعدة، وفي مصلحة السلامة العامة للمشجعين والموظفين العاملين خلال المباراة".

ومن ناحية أخرى أجل الدوري الألماني "البوندسليغا" قمة ديربي الشمال، بين مونشنغلادباخ وكولون، لنفس السبب.

كما قرر الدوري الهولندي تأجيل 4 مباريات بسبب الرياح القوية، من بينها قمة الدوري بين أياكس أمستردام وأوتريخت.

وألغيت رحلات قطارات ورحلات جوية ورحلات عبارات، وصدرت تحذيرات طقس في جميع أنحاء بريطانيا، بينما ضربت "عاصفة سيارا" برياح تصل سرعتها إلى 129 كيلومترا في الساعة المنطقة.

وأرسلت ما لا يقل عن 10 شركات سكة حديد في بريطانيا تحذيرات "لا تسافر"، وأبلغ ما يقرب من 20 شركة أخرى الركاب بأن يتوقعوا حدوث تأخير، حيث من المتوقع أن تتسبب الرياح القوية الأحد في إتلاف الأسلاك الكهربائية واعتراض أطراف أشجار مكسورة وغيرها من الحطام مسارات القطارات.

وقرر مطار هيثرو في لندن والعديد من شركات الطيران دمج الرحلات لتقليل عدد الرحلات التي سيتم إلغاؤها جراء الرياح العاتية، فيما عرضت الخطوط الجوية البريطانية إعادة حجز العملاء للرحلات الداخلية والأوروبية خارج مطارات هيثرو وغاتويك ولندن سيتي.