وسجل رونالدو في المباراة العاشرة له على التوالي بالدوري الإيطالي "سيريا آ"، خلال هزيمة فريقه يوفنتوس أمام فيرونا بنتيجة 1-2، مساء السبت.

وحطم رونالدو بذلك الرقم القياسي للتسجيل في مباريات متتالية بالدوري الإيطالي، والذي كان مسجلا باسم المهاجم الفرنسي دافيد تريزيغيه، الذي سجل في 9 مباريات متتالية.

ولم يتوقف "الدون" عن التسجيل في جميع المسابقات، منذ عودته من إصابة بالركبة في الأول من ديسمبر الماضي.

وسجل رونالدو 15 هدفا في آخر 10 مباريات بالدوري، كما سجل في دوري الأبطال وكأس إيطاليا، ليعلن انطلاقته الحقيقية مع يوفنتوس هذا الموسم.

وقبل الأول من ديسمبر الماضي، سجل رونالدو 5 أهداف فقط، في 13 مباراة بالدوري، واكتفى بهدف وحيد في 5 مباريات بدوري الأبطال.

ومع تقدمه بالعمر، بدأ رونالدو باستخدام أساليب جديدة لتوفير الجهد وتوزيعه خلال الموسم، حتى يتركز عطاء النجم البرتغالي في الأشهر الحاسمة من الموسم.

وتسلق رونالدو سلم ترتيب الهدافين بإيطاليا بسرعة قياسية، واحتل المركز الثاني برصيد 20 هدفا، متخلفا عن هداف أوروبا وإيطاليا هذا الموسم، تشيرو إيموبيلي، مهاجم لاتسيو، الذي سجل 25 هدفا حتى الآن.

وبالرغم من بلوغه عامه الـ35، إلا أن رونالدو يشق طريقه بسرعة لتجاوز أهدافه الـ21 التي سجلها مع يوفنتوس بالدوري الموسم الماضي، مثبتا للجميع أن سنه لن يقف عائقا أمام أدائه في الملعب.