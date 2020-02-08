ورغم إغلاق سوق الانتقالات الشتوية أبوابها، قد يكون بإمكان برشلونة إبرام صفقة "استثنائية"، بسبب إصابة مهاجمه عثمان ديمبلي الذي سيخضع لجراحة، الثلاثاء، ستبقيه خارج الملاعب لمدة 5 أشهر على الأقل.

وحسب صحيفة "أس" الرياضية الإسبانية، فإن النادي الكتالوني يسعى لضم مهاجم آخر، يدعى، بالصدفة البحتة، لويس سواريز أيضا، ويلعب لفريق ريال سرقسطة في القسم الثاني من الدوري المحلي.

وسجل سواريز الآخر (22 عاما) 14 هدفا في 24 مباراة خلال الموسم الجاري، حيث يحتل فريقه المركز الثالث وينافس فريقه بقوة على الصعود إلى دوري الدرجة الأولى.

ووفقا لمصادر الصحيفة، فإن مسؤولي النادي الكتالوني فتحوا بالفعل باب المفاوضات مع نظرائهم في سرقسطة، من أجل استقطاب اللاعب كصفقة استثنائية خارج النطاق الزمني المقرر للتعاقدات في أوروبا.

والقرار النهائي في إمكانية إبرام برشلونة لأي تعاقد حاليا، ستصدره اللجنة الطبية بالاتحاد الإسباني لكرة القدم بناء على طلب النادي، نظرا لظروف الإصابات بصفوفه.

لكن حتى بموافقة هذه اللجنة، فإن الأمور لن تكون سهلة على برشلونة، حيث إن سواريز الآخر معار إلى ريال سرقسطة، لكنه في الأساس لاعب واتفورد الإنجليزي، مما يدخل أطرافا أخرى قد تعرقل الصفقة المحتملة.

وفي أكثر من مناسبة، تحدث سواريز برشلونة (33 عاما) عن اقتراب نهاية مشواره مع بطل إسبانيا الذي بدأ عام 2014، متحدثا عن عامل السن وتراجع اللياقة البدنية، لكنه يثبت أن الواقع في الملعب مختلف كلما شارك وسجل أهدافا بطرقه الفريدة.