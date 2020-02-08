وصعد إيفرتون موقتا إلى المركز السابع برصيد 36 نقطة.

ومنذ أن استلم تدريبه في 26 ديسمبر الماضي، نجح أنشيلوتي في قيادة إيفرتون إلى تحقيق الفوز في 5 مباريات والتعادل في اثنتين، مقابل خسارة واحدة.

وافتتح أصحاب الأرض التسجيل مبكرا بكرة على الطاير لجناحهم البرازيلي برنار (8)، إلا أن المهاجم البلجيكي كريستيان بنتيكي أدرك التعادل لبالاس إثر هجمة مرتدة سريعة، فسدد كرة زاحفة مرت بين ساقي الحارس الدولي جوردان بيكفورد (51).

والهدف هو الأول لبنتيكي منذ أبريل 2019 بعد صيام عن التسجيل على مدى 17 مباراة.

ولم ينعم الفريق اللندني بالتعادل أكثر من 7 دقائق، لأن البرازيلي ريتشارليسون قام بمجهود فردي رائع تخطى على إثره أكثر من لاعب من بعد منتصف الملعب، قبل أن يسدد بعيدا عن متناول حارس بالاس (58).

وحسم المهاجم الشاب دومينيك كالفرت لوين النتيجة نهائيا لصالح إيفرتون، إثر كرة مرتدة من العارضة تابعها من مسافة قريبة داخل الشباك (88).

وسيخلد إيفرتون إلى الراحة في الأسبوعين المقبلين، قبل أن يخوض سلسلة من المباريات القوية في المراحل الست التالية ضد أرسنال وتشلسي وتوتنهام خارج ملعبه، في حين يستضيف مانشستر يونايتد وليفربول وليستر.