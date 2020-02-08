وفي خضم تزاحم الأخبار التي تشير إلى احتمال رحيل أسطورة الكرة الأرجنتينية عن "كامب نو" الصيف المقبل، بعد تعليقات من أبيدال زميل ميسي السابق في الفريق الكتالوني، قال الأخير عندما سئل عن جهود النادي للإبقاء على اللاعب إن الإدارة تأمل بقاءه.

لكنه تابع في تصريحات نقلتها صحيفة "أس" الرياضية الإسبانية، السبت: "ليو قال إن برشلونة يمثل كل شيء بالنسبة له، وإنه يريد البقاء هنا، لكن بشروط. نحن نتحدث عن أفضل لاعب في العالم والتجديد مع أمثاله ليس أمرا سهلا".

ويبدو أن أبيدال يحظى بدعم قوي من إدارة النادي، في وجه ميسي (32 عاما) صاحب الشعبية الطاغية بين جماهير الفريق الكتالوني.

وعادت الشائعات حول توقيع ميسي لمانشستر سيتي الإنجليزي التي بدأت منذ أعوام، إلى الظهور مجددا في الآونة الأخيرة، على خلفية مفاوضات تمديد عقد قائد النادي الكتالوني ومنتخب الأرجنتين الذي ينتهي في يونيو 2021.

وزادت حدة الشائعات عقب توتر العلاقة بين ميسي والدولي الفرنسي السابق أبيدال، بعدما أدلى الاخير بتصريحات حول ظروف إقالة المدرب السابق إرنستو فالفيردي، أزعجت أفضل لاعب في العالم 6 مرات.

وصرح أبيدال الثلاثاء لصحيفة "سبورت" الكاتالونية، أن "الكثير من اللاعبين لم يكونوا راضين" عن فالفيردي، الذي أقيل منتصف يناير الماضي وعُيِّن بدلا منه كيكي سيتين، ورد ميسي عبر حسابه على "إنستغرام" وعلى غير عادته، قائلا: "أعتقد أن الجميع يجب أن يكون مسؤولا عن مهامه ويتحمل مسؤوليات قراراته. نحن أول من يتحمل المسؤولية عندما لا نكون جيدين. المدراء أيضا يجب أن يتحملوا مسؤولياتهم".

ويملك ميسي بندا في عقده يسمح له بالرحيل عن برشلونة هذا الصيف، وبحسب بعش وسائل إعلام إسبانية وإنجليزية فإن الصراع المفتوح مع أبيدال قد يعجل باستخدام هذا البند من قبل "البرغوث".

وأشارت إلى أنه في حالة رحيل ميسي عن النادي الكاتالوني، فإن مانشستر سيتي الذي كان يحلم بضمه منذ سنوات الذي يدربه جوسيب غوارديولا مديره الفني السابق في برشلونة بين عامي 2008 و2012، الوجهة الممكنة للنجم الأرجنتيني.