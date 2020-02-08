ويعود الرقم القياسي السابق إلى نوفمبر 2019 في المكسيك، عندما حضر 42157 متفرجا في أرينا مكسيكو مباراة فيدرر والألماني الكسندر زفيريف.

وعاد ريع المواجهة في جنوب أفريقيا إلى مؤسسة أنشأها فيدرر قبل 16 عاما لدعم تعليم الأطفال في ست دول افريقية: جنوب أفريقيا، ناميبيا، بوتسوانا، مالاوي، زامبيا وزيمبابوي.

وهذه المباراة السادسة لصالح المؤسسة، لكن الأولى على الأراضي الأفريقية، فيما أقيمت المباريات السابقة في أوروبا والولايات المتحدة.

وصرح فيدرر، حامل لقب 20 بطولة كبرى، بعد وصوله الاربعاء إلى كايب تاون "نأمل في جمع ما لا يقل عن مليون دولار" من خلال "بيع التذاكر، الرعاة وعشاء للمؤسسة يحضره بيل غيتس".

وافتتحت السهرة بمباراة في الزوجي بين الملياردير الأميركي غيتس وفيدرر من جهة ونادال ومقدم البرامج الكوميدية الأميركي المولود في جنوب أفريقيا تريفور نواه.

وقال فيدرر المرتبط بعلاقة خاصة مع القارة إذ كان يمضي أيام العطلة في طفولته في جنوب افريقيا بسبب جذور والدته لينيت التي جلست على مدرجات ملعب كايب تاون ستاديوم "ستبقى هذه المباراة عالقة في ذاكرتي".

ونقلت فرانس برس عن فيدرر قوله "إن يكون غريمي الكبير وصديقي رافا هنا أمر رائع".