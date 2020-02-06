وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن إدارة مانشستر سيتي بدأت بمتابعة موضوع ليونيل ميسي عن كثب، على أمل التعاقد معه مجانا الصيف المقبل.

وينتهي عقد النجم الأرجنتيني في صيف 2021، ولكنه يتضمن بندا يتيح للاعب الانتقال مجانا إذا أراد ذلك، في صيف 2020 المقبل.

وفي حال قرار ميسي بمغادرة برشلونة، فإن مانشستر سيتي يبدو الخيار الأنسب، خاصة مع وجود المدرب الإسباني بيب غوارديولا، الذي درب ميسي في بداية مشواره، بالإضافة للمدير الرياضي تيكسيكي بيغرستان، الذي عمل مع ميسي في برشلونة.

وقالت صحيفة "إيفننغ ستاندارد" البريطانية، إن على مانشستر سيتي منح ميسي راتبا "خياليا" قد يصل إلى 67 مليون يورو سنويا، مما سيجعله أغلى لاعب في إنجلترا.

وكان ميسي قد أثار أزمة كبيرة في برشلونة، بعد مهاجمته للمدير الرياضي في النادي وزميله السابق، إيرك أبيدال، بسبب تصريحات الأخير التي انتقد فيها لاعبي الفريق.

ونشر ميسي على حسابه بإنستغرام، صورة لمقال صحيفة "سبورت" الذي يظهر تصريحات أبيدال للصحيفة، والتي قال فيها إن العلاقة بين المدرب السابق إيرنستو فالفيردي، واللاعبين، كانت سيئة، وأن اللاعبين لم يعملوا بشكل جاد من أجل الفريق.

ولم يتردد قائد برشلونة بالرد فورا على أبيدال، في منشور أثار ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي بين جماهير برشلونة.

وقالت مصادر إسبانية إن رئيس النادي خوسيه ماريا بارتوميو استدعى أبيدال لعقد اجتماع طارئ، بعد أقل من 24 ساعة على تصريحات ميسي.

ومع قرار الإدارة بالإبقاء على أبيدال في منصبه، قد يفكر أسطورة برشلونة فعليا بالرحيل، والانتقال إلى مانشستر سيتي.