وسجل للهلال البرازيلي كارلوس إدواردو (6) والفرنسي بافيتيمبي غوميس (42 من ركلة جزاء) وعبدالله المعيوف (90+6 من ركلة جزاء)، بينما سجل للرائد المغربي محمد فوزير (60 من ركلة جزاء).

ورفع الهلال السعودي رصيده إلى 38 نقطة في الصدارة بفارق 4 نقاط عن النصر الذي يلعب الخميس مع الفتح، بينما بقي الرائد على رصيده السابق 27 في المركز السابع.

وفرض الهلال سيطرته على مجريات الشوط الأول ونجح في التسجيل بعد خمس دقائق عندما تلقى البرازيلي كارلوس إدواردو كرة عرضية لعبها قوية على يسار الحارس الجزائري عزالدين دوخة (6).

وفوت الفرنسي بافيتيمبي غوميس فرصة سانحة للتسجيل عندما تلقى كرة عرضية لعبها برأسه فوق العارضة (15)، ثم تلقى سالم الدوسري كرة داخل منطقة الجزاء استدار حولها وصوبها قوية تجاه المرمى ولكن الدفاع نجح في إبعادها لركنية (34).

وتحصل الهلال على ركلة جزاء نفذها بافيتيمبي غوميس على يمين عزالدين دوخة (42) الذي تألق في الوقت بدل الضائع بصده ركلة جزاء أخرى للهلال نفذها غوميس أيضا.

وفي الشوط الثاني، لاحت فرصة للرائد لتقليص الفارق لكن كرة الكولومبي ماركو بيريز علت العارضة (54)، ثم احتسب الحكم ركلة جزاء للرائد نفذها المغربي محمد فوزير ولعب الكرة على يسار عبدالله المعيوف (60).

وعاد الحكم ليحتسب ركلة رابعة في المباراة وثانية للرائد لكن عبدالله المعيوف تألق في مواجهة فوزير وتصدى لها (88)، قبل أن يلعب دور الهداف بتسجيله ركلة جزاء لفريقه في الوقت بدل الضائع.

وأوقف الاتحاد سلسلة نتائجه السلبية وحقق فوزاً مستحقاً عندما تغلب على التعاون 2-1 .

سجل للاتحاد سعود عبدالحميد (28) والبرازيلي برونو أوفيني (31) وللتعاون هيلدون أوغوستو من الرأس الأخضر (44).

تقدم الاتحاد للمركز الثاني عشر برصيد 19 نقطة، بينما بقي التعاون على رصيده السابق 27 نقطة وبات مهدداً بفقدان مركزه الرابع مع نهاية المرحلة.

ونال كل من ضمك وضيفه العدالة نقطة بتعادلهما بهدف الجزائري إبراهيم الشنيحي (49)، مقابل هدف للملغاشي كاروليس اندريا (78 من ركلة جزاء).

ورفع ضمك رصيده إلى 11 نقطة وتقدم للمركز الخامس عشر، بينما رفع العدالة رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع عشر.