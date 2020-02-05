وبعد قرار المدرب الألماني يورغن كلوب بإراحة الفريق الأول في مباراة الإعادة، بسبب الحصول على عطلة شتوية في الدوري الإنجليزي الممتاز، اتخذ ميلنر (34 عاما) قرارا بمنح دفعة للتشكيلة الشابة قبل اللعب في أنفيلد في مباراة حسمها أصحاب الأرض بنتيجة 1-صفر.



وقال كريتشلي للصحفيين: "لقد تدرب معنا وسأل إن كان بوسعه الحضور. وكان ردي هو أعتقد أن الإجابة هي نعم فبكل تأكيد تستطيع. لقد أظهر احتراما كبيرا لنا بسؤاله".

وأضاف: "لقد حقق الكثير في اللعبة بسبب هذه الشخصية ولقد قدم النصائح للاعبين وكان يدعمهم وكان مؤثرا في غرفة اللاعبين".



وقال كريتشلي إن ميلنر، الذي يغيب عن تشكيلة ليفربول في الوقت الحالي بسبب الإصابة، أبدى سعادته بأداء اللاعبين الشبان أمام الفريق المنتمي لدوري الدرجة الثالثة.

وأضاف مدرب تحت 23 عاما الذي أكد أنه تلقى رسالة من المدرب كلوب إلى اللاعبين: "لا أعتقد أن بوسعه اللعب بعد.. لكنه كان يقفز خلفي لذا أعتقد أنه شعر بالرضا عن الأداء".



وتأهل ليفربول بذلك لمواجهة تشلسي في الدور الخامس للمسابقة.