وأكد برشلونة في بيان رسمي أن "الفحوصات التي خضع لها الثلاثاء عثمان ديمبيلي اظهرت اصابته بتمزق عضلي كامل في الفخذ الأيمن".

وكان ديمبيلي اضطر إلى مغادرة تدريبات فريقه الاثنين علما بانه عاد للتو من اصابة في العضلة الخلفية ابعدته منذ 27 نوفمبر الماضي.

وعانى اللاعب البالغ من العمر 22 عاما سلسلة من الإصابات منذ انتقاله إلى كامب نو قادما من بوروسيا دورتموند الألماني عام 2017 ولم يشارك هذا الموسم إلا في تسع مباريات وسجل هدفا واحدا.

وبات الشك يحوم حول مشاركة المهاجم مع فرنسا بطلة العالم في كأس أمم أوروبا الصيف المقبل، لأن هذا النوع من الإصابة غالبا ما يحتاج إلى عملية جراحية وابتعاده فترة طويلة عن الملاعب