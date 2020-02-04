وسافر عدد كبير من نجوم ليفربول إلى أماكن "صيفية" بحثا عن الراحة والاستجمام، بعد حصولهم على "الضوء الأخضر" من مدربهم كلوب، الذي حثهم على السفر للراحة، قبل احتدام الموسم الكروي.

وجاء قرار كلوب بإشراك عناصر من فريق الشباب، في مباراة الفريق المعادة بالدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي، أمام شروزبيري تاون، "غريبا" بعض الشيء، خاصة وأن الفريق ضمن تقريبا تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 22 نقطة عن أقرب ملاحقيه، مانشستر سيتي، مع تبقي 13 مباراة على نهاية الموسم، مما يعني أنه بات عمليا قريبا جدا للتتويج بلقب البريميرليغ الغائب منذ 30 عاما.

ويبدو أن كلوب قرر التركيز بشكل كامل على بطولتي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، من دون الاهتمام ببطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين.

وسبق أن أشرك كلوب فريقا شبه رديف، في مباراة الفريق الأولى أمام شروزبيري، والتي انتهت بالتعادل بنتيجة 2-2، مما فرض إقامة مباراة إعادة الثلاثاء.

وبعد قرار كلوب بإراحة نجوم فريقه، قبل الجولات المقبلة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا، والتي ستنطلق بعد أسبوعين، لم يتردد عدد كبير من نجوم الفريق بالسفر مع عوائلهم لأماكن أكثر "دفئا" من إنجلترا.

وقرر البرازيليان روبرتو فيرمينو وفابينيو السفر مع زوجتيهما إلى جزر المالديف، لقضاء إجازة سريعة على الشواطئ الرملية، بعيدا عن برودة الطقس في بريطانيا.

أما نجم خط الوسط جيني فينالدوم، فقرر زيارة مدينة دبي في دولة الإمارات، لقضاء وقت خاص مع عائلته هناك.

أما النجم الصاعد ترينت أليكساندر أرنولد، فقرر السفر إلى لميامي الأميركية، برفقة زميله آدم لالانا، وحضور مباراة كرة سلة في الدوري الأميركي للمحترفين، بين ميامي هيت وفيلادلفيا سيفنتي سيكسرز.