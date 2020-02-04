وقال مصدر مقرب لـمانشستر سيتي، لصحيفة "ذي صن"، إن محرز طلق زوجته الهندية ريتا، وبدأ بمواعدة حسناء بريطانية تدعى تيلور وارد، وهي طالبة جامعية تبلغ من العمر 22 عاما.

وبدأت الأنباء تنتشر بشأن محرز وتيلور، بعد ظهورهما معا في عدة مناسبات هذا العام، آخرها عشاء فاخر دعاها له محرز هي وأصدقائها.

وقال المصدر إن تيلور رفضت مواعدة محرز حتى ينهي زواجه، وهو ما حصل فعلا، حيث أنهى محرز زواجه بزوجته السابقة ريتا، وفقا للصحيفة.

وأضاف "رياض وتيلور متجانسان بشكل كبير. في البداية كانت تجمعهما الصداقة فقط، قبل أن تتطور العلاقة".

وكانت مصادر إنجليزية قد نشرت لقطات لزوجة محرز السابقة ريتا، برفقة الملاكم أنثوني جوشوا، وهو ما أشعل أنباء نهاية علاقة محرز بزوجته.

ويذكر أن محرز لديه طفلين من ريتا، بعد زواج دام 6 أعوام.

يذكر أن تيلور هي ابنة آشلي تيلور، وهو لاعب كرة قدم سابق لعب لأندية نوريتش وبلاكبرن وديربي كاونتي، ضمن أندية أخرى، قبل أن يصبح نجما تلفزيونيا ورجل أعمال ناجح.