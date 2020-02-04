ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 22 نقطة عن ملاحقه مانشستر سيتي، مع تبقي 13 مباراة على نهاية الموسم، مما يعني اقترابه بشكل كبير من تحقيق اللقب الغائب عن النادي لـ30 عاما.

وبعد انتصاره على مانشستر سيتي الأحد بنتيجة 2-0، قال مدرب توتنهام مورينيو أنه علم بأن ليفربول سيحقق لقب الدوري في نوفمبر الماضي، وفقا لموقع "ميترو".

وقال مورينيو في لقاء صحفي بعد انتصاره على مانشستر سيتي: "أحسست بأن ليفربول سيحقق اللقب في مطلع نوفمبر الماضي، عندما كنت محللا مع شبكة سكاي".

وأضاف: "أعلم جيدا أنه من الصعب جدا تحقيق اللقب للمرة الثالثة على التوالي بالنسبة لمانشستر سيتي. إنه أمر صعب جدا".

ونوه مورينيو إلى أن مانشستر سيتي لا يزال فريقا رائعا بلاعبين ومدرب رائعين، بالرغم من ابتعادهم عن صدارة الدوري.

وكان المدرب البرتغالي المثير للجدل، قد اعتبر ليفربول "أفضل فريق في العالم الآن"، حين عبر عن إعجابه بالفريق الفائز ببطولة دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، الشهر الماضي.

وقال مورينيو: "نتائج ليفربول هي نتيجة للعمل الرائع، خطوة بخطوة، مرحلة تلو الأخرى، أعتقد أنه في الموسم الأول للفريق تحت قيادة يورغن كلوب ينهون في الترتيب بالمركز السادس، أو الثامن، أو شيء من هذا القبيل، وبعد مرور 4 سنوات ليسوا أبطال العالم فقط، أعتقد أنهم أفضل فريق في العالم، في هذه اللحظة".