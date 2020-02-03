وقال النادي في بيان إن "ألفارو موراتا يعاني من إصابة عضلية في الفخذ الأيمن. عودته إلى الملاعب تتحدد من خلال تجاوبه مع العلاج".

وأصيب موراتا خلال الشوط الثاني من مباراة فريقه ضد ريال مدريد في دربي المدينة السبت في الدوري المحلي.

ويستقبل أتلتيكو ليفربول حامل اللقب القاري على ملعب واندا متروبوليتانو في العاصمة الإسبانية في 18 فبراير الحالي، ويأمل أن يتمكن موراتا من المشاركة، لا سيما في ظل غياب المهاجمين دييغو كوستا والبرتغالي جواو فيليكس.