وأظهرت لقطات محاولات من توخيل لاسترضاء مبابي دون جدوى، بعد أن أبدى اللاعب تذمره من قرار استبداله في لقاء مونبيليه في الدوري الفرنسي، الذي انتهى بفوز الفريق الباريسي بخماسية نظيفة، السبت.

وبعد الواقعة التي قالت الكثير عن العلاقة بين اللاعب المتوّج بكأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا وتوخيل، ذكرت صحيفة "لو باريسيان" الفرنسية أن سوء الفهم "يزيد" بعد لقائهما الأحد في المعسكر التدريبي.

وأضافت الصحيفة أن مبابي وتوخيل والمدير الرياضي للنادي ليوناردو، التقوا الأحد، دون أن ينجح البرازيلي في تقريب وجهات النظر بين اللاعب ومدربه، وقالت إن العلاقة وصلت إلى "نقطة اللاعودة".

وعلى الجانب الآخر من الأزمة، تترقب إدارة ريال مدريد الإسباني محاولة استغلال الشرخ بين مبابي وتوخيل، وتنتظر "الوقت المناسب" للتدخل من أجل إقناع اللاعب بالانتقال إلى "سانتياغو بيرنابيو".

ويرتبط مبابي بعقد مع باريس سان جرمان حتى صيف عام 2022، إلا أن النادي الملكي يسعى لضم صاحب الـ21 سنة الصيف المقبل.

وقالت صحيفة "آس" الرياضية الإسبانية، إن صفقة مبابي لو تمت، فلن تقل قيمتها عن 300 مليون يورو، ليكسر اللاعب الرقم القياسي لأكبر صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم، المسجلة باسم زميله الحالي نيمار عندما انتقل من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جرمان في صيف 2017، مقابل 222 مليون يورو.

وسجل مبابي 14 هدفا في الدوري الفرنسي خلال الموسم الجاري، ويأتي في المركز الثاني بقائمة الهدافين بعد وسام بن يدر نجم موناكو الذي هز الشباك 15 مرة.