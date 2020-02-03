وتلقى فاتي (17 عاما) تمريرة متقنة من ليونيل ميسي ووضع الكرة بين قدمي الحارس أيتو فرنانديز عقب الانفراد بالمرمى ليمنح برشلونة تقدما مستحقا بعد مرور نصف ساعة من البداية.

وبعد دقيقتين فقط أضاف اللاعب، المولود في غينيا بيساو، الهدف الثاني بعدما حصل على تمريرة أخرى من ميسي وسدد الكرة بقوة لتصطدم بقدم الحارس فرنانديز وتدخل المرمى.

وقلص ليفانتي، الذي فاز 3-1 على برشلونة على أرضه هذا الموسم، الفارق في الوقت بدل الضائع عن طريق روبن روتشينا ثم حصل اللاعب على فرصة لإدراك التعادل بشكل غير متوقع لكنه أخفق في التسجيل.

وعاد برشلونة صاحب المركز الثاني إلى التأخر بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد المتصدر ونجح بهذا الفوز في تخفيف الضغط على مدربه الجديد كيكي سيتين بعد الخسارة 2-صفر في ضيافة فالنسيا بالجولة الماضية.