وأعلنت الحكومة الأسترالية، السبت، أنها لن تسمح بدخول أراضيها لكافة القادمين من الصين، إلا في حال كانوا من المواطنين، وذلك في إطار إجراءات اتخذتها لمكافحة هذا الوباء.

وكان مقررا أن يستضيف بيرث غلوري شنغهاي شينهوا الصيني، في 11 فبراير وسيدني اف سي شنغهاي سيبغ، في اليوم التالي، لكن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم أكد أنه أعلم الاتحاد الآسيوي بأنه "لن تكون ثمة إمكانية لإقامة مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا في أستراليا كما كان مقررا"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وكان الاتحاد القاري للعبة، أعلن الأسبوع الماضي أن مباريات الأندية الصينية المقرر إقامتها على أرضها في شهري فبراير ومارس المقبلين، ضمن منافسات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا، سيتم نقلها إلى خارج البلاد وتُلعب كمباريات خارج الديار بسبب فيروس كورونا الذي يضرب الصين منذ أسابيع.

وجاء في بيان على موقع الاتحاد أن القرار اتُخذ بعد مشاورات مع الاتحاد الصيني للعبة "كإجراء احترازي لضمان سلامة ورفاهية اللاعبين والأندية المشاركة".

وقال الاتحاد الآسيوي إنه سيتخذ قراره في وقت لاحق بشأن مباريات العودة والمباريات الأخرى.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا قد أدى حتى الساعة إلى وفاة أكثر من 304 أشخاص، وإصابة أكثر من 14 ألف في الصين.