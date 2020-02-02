وفي تصريحات عقب المباراة، قال كلوب: "فريقنا ليس مثاليا، ولكننا نسعى نحو الكمال. نستخدم كفريق مهاراتنا بأفضل طريقة ممكنة، وهو سبب تحصيلنا لهذه النقاط. بمقدور لاعبينا الآن التمتع باستراحة، والعودة وهم مفعمين بالطاقة لمواصلة المسيرة".

وتابع كلوب قائلا: "سلوك وعقلية اللاعبين جعلانا نستطيع تحقيق الفوز في النهاية، وساوثهامبتون جعل المباراة تبدو في صالحهم، لكن تحول اللاعبين في الشوط الثاني جعل الموقف يتغير، الجميع قام بما يتوجب فعله، وهذا ما يجعل هذه المجموعة مميزة".

وفيما يتعلق بالوصول إلى فارق 22 نقطة بعد المباراة، وقبل لقاء مانشستر سيتي مع توتنهام الأحد، قال كلوب: "هدفنا كان الوصول إلى النقطة 73 من خلال المباراة"، حسبما نقلت صحيفة "غارديان" البريطانية.

واختتم كلوب حديثه قائلا: "سيذهب جميع لاعبي الفريق الأول لإجازة أسبوع كامل، ثم يكونوا جاهزين لنورويتش سيتي".