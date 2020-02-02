وبهذه النتيجة تراجع يونايتد إلى المركز السادس بفارق 6 نقاط خلف تشلسي، الذي يحتل المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، بينما يأتي ولفرهامبتون في المركز السابع برصيد 35 نقطة متساويا مع يونايتد.

ويتفوق عليهما شيفيلد يونايتد بنقطة واحدة في المركز الخامس.

وأمام يونايتد الآن فترة راحة لمدة أسبوعين قبل مواجهة مهمة ضد تشلسي باستاد ستامفورد بريدج يوم 17 فبراير.

وانضم البرتغالي الدولي فرنانديز إلى يونايتد، الخميس، قادما من سبورتنغ لشبونة في صفقة قيمتها المبدئية 55 مليون يورو (61.02 مليون دولار) وفقا لتقارير صحفية وأشركه سولسكاير على الفور في وسط الملعب.

ولعب فرنانديز (25 عاما) دورا كبيرا في بناء اللعب، وشارك في مركز متقدم بوسط الملعب في الشوط الأول، ثم تراجع قليلا للوراء في الشوط الثاني.

وقال سولسكاير: "برونو لاعب كبير. إنها مباراته الأولى. في الشوط الأول كان كل اللاعبين يتناقلون الكرة وكان هو أحدهم، وعندما كانيحصل على الكرة كان يرغب أن يتقدم اللاعبون أمامه ولم نفعل ذلك. سيكون إضافة قوية".

وأتيحت فرصة جيدة لفرنانديز قبل نهاية الشوط الأول إذ سقطت الكرة أمامه في موقع ممتاز، لكنه سدد مباشرة باتجاه مواطنه رويباتريشيو حارس ولفرهامبتون.

وأطلق فرنانديز تسديدة بعيدة المدى من ركلة حرة في الشوط الثاني أنقذها الحارس باتريشيو، كما حادت تسديدة لخوان ماتا قليلا عن المرمى.

وبعد أن تصدى ديفيد دي خيا حارس يونايتد لمحاولة راؤول خيمنيز مهاجم ولفرهامبتون بعد هجمة مرتدة سريعة، أضاع مروان سايس فرصة خطيرة بضربة رأس من داخل منطقة الجزاء.

وكان بوسع يونايتد انتزاع النقاط الثلاث في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما أرسل آرون وان- بيساكا كرة عرضية خطيرة من اليمين، لكن ضربة رأس البديل ديوغو دالوت أخطأت المرمى بقليل.

وقال سولسكاير: "سارت المباراة كما توقعناها. سيطرنا على المباراة واستحوذنا على الكرة لفترات طويلة وسببوا لنا مشاكل في الهجمات المرتدة والكرات الثابتة.

وأضاف "لعبنا العديد من المباريات في الأشهر الأخيرة ويشعر اللاعبون بالإرهاق ومستويات الطاقة انخفضت وهم بحاجة لراحة".

وأبدى نونو إسبريتو سانتو مدرب ولفرهامبتون رضاه عن أداء فريقه.

وقال المدرب البرتغالي "كان أداء جيدا في استاد أولد ترافورد وكانت مباراة جيدة من جانبنا. يونايتد فريق جيد".

وأضاف "كانت المواجهة متوازنة وأتيحت فرص للفريقين وكنا نرغب في الفوز. أنا سعيد بالأداء".