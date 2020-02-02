وجاء هدف الأهلي عن طريق لاعب خط الوسط محمد مجدي أفشة في الدقيقة 48 مع بداية الشوط الثاني بعد تمريرة رائعة من زميله حسين الشحات.

وشهدت الدقيقة 90 مراوغة محمود كهربا لحارس الهلال، جمال سالم، وفشل في التسجيل داخل الشباك الفارغة، ثم عاد مرة أخرى في هجمة ثانية وسدد كرة قوية باتجاه المرمى لكن الحارس وقف بالمرصاد، ومنع هدفين محققين.

وفي الدقيقة 96 من المباراة أدرك اللاعب السوداني، عبدالرزاق عمر، هدف التعادل لفريق الهلال.

وبهذه النتيجة احتل النجم الساحلي صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، وفي المركز الثاني الأهلي المصري برصيد 11 نقطة، وحل الهلال السوداني في المركز الثالث برصيد 10 نقاط، وفي المركز الأخير فريق بلاتنيوم برصيد نقطة واحدة.

وشهدت الدقيقة 75 اقتحام جماهير الهلال السوداني لأرضية ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم، ما تطلب دخول قوات الأمن لحماية حكم المباراة المغربي.

كما قامت الجماهير السودانية بقذف قارورات زجاجية على ملعب اللقاء اعتراضا على حكم اللقاء، الذي بدوره أوقف المباراة تماما لنحو 10 دقائق.