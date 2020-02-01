وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده من النقاط إلى 49 نقطة بقارق 6 نقاط عن غريمة برشلونة الذي سيلعب لاحقا يوم غد الأحد.

وتمكن بنزيمة من تسجيل هدف الفوز الثمين في الدقيقة 56 من المباراة بعد تمريرة حاسمة من الظهير الأيسر فيرلاند ميندي، ليكون هدفا بصناعة فرنسية خالصة.

وهذا أول فوز لريال مدريد في أرضه على أتلتيكو مدريد منذ موسم العام 2012، وربما يكون نقطة تحول نحو فوز "الميرنغي" بلقب الليغا الغائب عن خزائنه منذ موسمين.

ويلاقي برشلونة غدا ضيفه ليفانتي، وفي حال فوزه فسوف يقصر الفارق مرة أخرى إلى ثلاثة نقاط مع "البلانكوس".