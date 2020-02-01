ولم يسبق لكنين، 21 عاما، المصنفة 14، في البطولة أن بلغت أبعد من الدور الرابع في البطولات الكبرى حيث حققت تلك النتيجة في رولان غاروس الفرنسية العام الماضي، إلا أنها خالفت كل التوقعات في ملبورن، وأقصت لاعبة تلو الأخرى، وآخرها المصنفة أولى الأسترالية آشلي بارتي من نصف النهائي.

وباتت صوفيا كنين (21 سنة و80 يوما) أصغر لاعبة تتوج بالبطولة منذ الروسية ماريا شارابوفا، التي رفعت الكأس عام 2008، عن عمر 20 عاما.

وتأخرت الأميركية، المصنفة 15 عالميا، في النتيجة بخسارتها المجموعة الأولى أمام المصنفة أولى عالميا سابقا، إلا أنها رفعت مستواها وحققت فوزها الثاني على الإسبانية في ثاني لقاء بينهما.

وبهذا الفوز، سترتقي كنين إلى المركز السابع في التصنيف العالمي، وتصبح أول أميركية في التصنيف متقدمة على الأسطورة سيرينا وليامز.

وبدأت موغوروسا المباراة بشكل قوي وكسرت إرسال منافستها في الشوط الثالث من المجموعة الأولى لتتقدم 2-1، قبل أن ترد كنين التحية في الشوط الثامن معادلة النتيجة بأربعة أشواط للاعبتين.

إلا أن الأميركية لم تهنأ بالكسر، إذ ردت الإسبانية سريعا في الشوط التالي، قبل أن تحسم المجموعة على ارسالها 6-4، حيث لجأت إلى الصعود على الشبكة، وفازت بالنقطة في 10 مناسبات، من أصل 14 محاولة.

لكن كنين ظهرت بمستوى مختلف كليا في المجموعة الثانية معتمدة على الضربات الطويلة و"الشراسة" لتكسر إرسال موغوروسا في الشوطين الرابع والثامن، مستفيدة من أخطاء الأخيرة التي بلغ عددها 11، مقابل 4 فقط للأميركية.

وبدأت المجموعة الثالثة والحاسمة متكافئة بين اللاعبتين، إذ حافظت كل لاعبة على إرسالها حتى الشوط الرابع، وحين تقدمت موغوروسا 40-صفر على إرسال منافستها في الشوط الخامس، فشلت في الاستفادة من الفرص الثلاث لكسر إرسال الأميركية التي نجحت في العودة من بعيد لتحسمه لصالحها، قبل أن تكسر إرسال الإسبانية في الشوط السادس ثم تحسم المجموعة واللقب لاحقا.