وطالت العقوبات رئيس النادي عبد الوهاب الطائي بحرمانه من مرافقة فريقه ثلاث مباريات وتغريمه 12 ألف دولار لقيامه بشتم حكام المباراة حسب الإشعار الذي تلقته إدارة النادي من الاتحاد العربي لكرة القدم.

وشملت العقوبات التي أقرتها لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد العربي، عضو إدارة النادي عدي الربيعي بتغريمه 12 ألف دولار وحرمانه من مرافقة الفريق ثلاث مباريات أيضا.

كما حمَّل الاتحاد العربي حسب إشعاره إلى إدارة الشرطة، رئيس النادي مسؤولية التطاول على حكام المباراة(طاقم كويتي) واستخدامه عبارات عنصرية مما أوقع على النادي عقوبة مالية قدرها 100 ألف دولار.

وكان الشرطة خسر إياب ربع نهائي بطولة الأندية العربية أمام الشباب صفر-1 على استاد الملك عبد الله الثاني في العاصمة الأردنية عمان في 20 يناير وقبلها سقط الفريق العراقي بسداسية نظيفة أمام مضيفه الشباب في الرياض.

ولم ينج لاعب الفريق محمد كرار من هذه العقوبات إذ تم تغريمه خمسة آلاف دولار وإيقافه مباراتين.

واعتبر الاتحاد العربي الغرامة المالية قابلة للاستئناف وغيرها عده أمرا نهائيا.

وفي أول تعليق لإدارة النادي على قرارات الاتحاد العربي ذكر عضو إدارة النادي تحسين الياسري لوكالة فرانس برس "قرارات طاقم التحكيم في تلك المباراة أثارت غضب الوفد المرافق للفريق، صحيح كان استياؤنا واضحا بعد المباراة لكن لم نتحدث بعبارات عنصرية".

وأضاف "العقوبات المالية بإمكان الاتحاد العربي استقطاعها من المنحة المخصصة للنادي نظير مشاركته".