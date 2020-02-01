وقال كردغلي: "بعد مفاوضات هاتفية قام نبيل معلول، الخميس، بزيارة دمشق لمدة 24 ساعة، واجتمعنا معه لعدة ساعات حيث أبدى رغبته وموافقته على تدريب منتخب سوريا وإتمام أمور التعاقد".

وأضاف كردغلي: "اتفقنا على كل الأمور الفنية والإدارية، وبانتظار دراسة مطالبه المادية"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ولم يفصح كردغلي عن المطالب المادية لمعلول، وقال: "سيقوم اتحاد الكرة بدراسة شروطه المادية والبت فيها قريبا.. وبنسبة كبيرة ستكون الأمور محلولة، علما أن مدة العقد هي نحو سنة و10 أشهر، أي حتى نهاية التصفيات المزدوجة لكأس العالم وكأس آسيا".

وكان فجر إبراهيم، المدرب السابق لـمنتخب سوريا الذي انتهى عقده نهاية العام الماضي، رفض اقتراح اتحاد الكرة بتمديد عقده لمدة 6 أشهر، علما بأنه قاد منتخب سوريا إلى صدارة المجموعة الآسيوية الأولى للتصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 بالعلامة الكاملة.

وكان رصيده 15 نقطة من خمس جولات مقابل 7 نقاط لكل من الصين (لعبت أربع مباريات) والفليبين و3 نقاط لجزر المالديف، فيما احتلت غوام المركز الأخير من دون رصيد.

وسيلعب منتخب سوريا الجولات الثلاث المتبقية خارج ملعبه بضيافة المالديف في 31 مارس المقبل، وغوام في الرابع من يونيو، والصين في الجولة الأخيرة في التاسع من الشهر ذاته.