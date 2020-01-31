وبذلك يضرب النجم النمساوي موعدا في المباراة الفاصلة على اللقب مع النجم الصربي المخضرم نوفاك جوكوفيتش.

وفي مباراة مثيرة تخللها توقف بسبب الأمطار وتعطل الإضاءة والكثير من الدراما الجانبية تجاوز المصنف الخامس تيم تراجعه في البداية وتسلح بالشجاعة خلال النقاط الحاسمة تحت سقف ملعب "رود ليفر" ليضمن المنافسة على اللقب.

ونفذ تيم ضربتين أماميتين سريعتين ليحصل على ثلاث فرص لحسم شوط التعادل في المجموعة الرابعة ثم حسم النتيجة بعد ذلك سريعا ليتأهل لثالث مباراة نهائية في البطولات الأربع الكبرى بعد أن خسر في نهائي فرنسا المفتوحة في أخر مرتين أمام الإسباني رافائيل نادال.

ومع هيمنة الثلاثة الكبار وهم جوكوفيتش ونادال والسويسري روجر فيدرر على ألقاب البطولات الأربع الكبرى في السنوات الماضية، فإن تيم سيسعى إلى كسر هذه الهيمنة أملا في أن يصبح أول لاعب ولد في تسعينيات القرن الماضي يحرز لقبا كبيرا.