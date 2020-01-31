ويستضيف ريال مدريد على ملعبه “سانتياغو برنابيو”، مساء غد السبت، غريمه أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية، لحساب الجولة 22 من "الليغا".

ويوم أمس الخميس، شارك هازارد في أول حصة تدريبية له مع فريقه ريال مدريد، بعد شهرين من الإصابة التي تعرض لها في الكاحل الأيمن.

ونشر ريال مدريد صور جناحه الأيمن وهو يتبادل الكرات مع عدد من زملائه على أرضية مركز تدريب الفريق في فالديباس.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن هازارد عاد الخميس إلى التدريبات، وسيتدرب مجددا اليوم الجمعة، لكنه سينتظر "معجزة" للمشاركة في مباراة أتلتيكو مدريد.

وأضافت "هازارد يعلم أن زيدان غالبا ما يكون حذرا ولا يتسرع في إشراك اللاعبين العائدين حديثا من الإصابة.. ومع ذلك فإنه ينتظر أن يتم استدعاؤه للقاء".

وتابع "اللاعب البلجيكي سيحاول إقناع مدربه الفرنسي بجاهزيته واستعداده خلال تدريبات اليوم الجمعة".

وكان هازارد، الذي انضم إلى صفوف النادي الملكي هذا الموسم، تعرض لإصابة في كاحله إثر احتكاك مع مواطنه توما مونييه، خلال المواجهة ضد باريس سان جرمان، ضمن دوري أبطال أوروبا (2-2)، في 26 نوفمبر الماضي.