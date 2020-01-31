وكان الاتحاد الإفريقي حدد مهلة 15 يومًا تنتهي في 31 يناير الحالي، لكل من الزمالك والترجي لإرسال قائمته من أجل المباراة، وذلك لإنهاء بعض الإجراءات التنظيمية.

وتقام مباراة الكأس السوبر الإفريقية في العاصمة القطرية الدوحة يوم 14 فبراير بين الزمالك، بطل كأس الاتحاد، والترجي، بطل دوري الأبطال.

وكشف منصور أنه سيعقد مؤتمرًا صحافيًا، الاثنين المقبل، للكشف عن الموقف النهائي للنادي بشأن خوض المباراة من عدمه، بعد أن سبق لرئيس النادي المصري أن رفض في نوفمبر لعب المباراة في الدوحة، معتبرا أن أسباب الرفض ليست سياسية فقط، بل هناك دوافع رياضية أخرى.

وقال في حينها: "لن نلعب مباراة السوبر في قطر وهذا قرار نهائي"، مبررا ذلك بدعم الدوحة التنظيمات المتطرفة.

وأكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك ونجل رئيس النادي، في تصريحات تلفزيونية مساء أمس، أن الفريق لن يخوض مباراة السوبر الإفريقية في قطر، خوفا على اللاعبين، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة يرى ظروفًا وتهديدات مباشرة للاعبين وأعضاء مجلس الإدارة.

وشدد أنه ليست هناك أي مشكلة في مواجهة الترجي لكن ليس في قطر، لذلك سيخاطب الزمالك الاتحاد الإفريقي للعبة لأن أهم شيء أمان بعثة فريقهم.

ووجه رسالة لجماهير النادي قال فيها: "لا تقلقوا من الخصومات والعقوبات فنحن نضع هذه الأمور في حساباتنا"، وذلك ردا منه على وسم "قايمة السوبر فين" أطلقه المشجعون على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، لمطالبة السلطات في مصر بالضغط على مرتضى منصور لإرسال قائمة الفريق إلى الاتحاد الإفريقي خوفا من العقوبات التي قد يتعرض لها النادي.