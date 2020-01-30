وقرر النادي الفرنسي أن يحتفظ بلاعبه، بعدما فشل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في التقدم بالعرض المناسب لأجل ضمه.

وأورد المصدر الفرنسي، أن أتلتيكو مدريد تقدم بعرضين، بقيمة 10 و15 مليون يورو على التوالي، لكن فريق سان جرمان لم يستجب لهما، ثم فكر في أن يضيف ثلاثة ملايين ليصبح المبلغ 18 مليونا، إلا أنه عجز عن تأمين الأموال لعدم تمكنه من بيع الفرنسي توما ليمار.

ومن المرجح أن يؤثر فشل الصفقة بشكل سلبي على الأوروغوياني البالغ من العمر 32 عاما، إذ أراد بشدة أن يغادر "بارك دي برينس" خلال فترة الانتقالات الحالية، بعد أن وجد نفسه مهمشا من قبل المدرب الألماني توماس توخل لصالح كيليان مبابي والبرازيلي نيمار والأرجنتيني ماورو إيكاردي، المعار هذا الموسم من إنتر ميلان الإيطالي.

ورأى والد كافاني، لويس، قبل قرابة أسبوع أن سان جرمان تعامل مع نجله "بشكل غير عادل"، مما دفعه إلى السعي للرحيل، هذا الشهر، حتى أنه كان مستعدا لتخفيض راتبه من أجل الانضمام الى أتلتيكو بحسب ما ذكرت "ليكيب"، يوم الخميس.

وبحسب الصحيفة الرياضية، فإن سان جرمان لم يكن مستعدا للتخلي عن كافاني خلال فترة الانتقالات الشتوية بأقل من 20 مليون يورو إضافة إلى المكافآت، حتى وإن كان الأوروغوياني، الهداف التاريخي للفريق (198 هدفا)، قادرا على الرحيل الصيف المقبل دون مقابل، نظرا إلى انتهاء عقده.

وقالت والدة كافاني لصحيفة "أس" الإسبانية، إن "باريس سان جرمان رفض ثلاثة عروض من أتلتيكو مدريد "ابني طلب المغادرة ونحن في انتظار اتفاق من الناديين".

وأضافت "أنه غاضب لأنه لا يفهم سبب منعه من المغادرة، إذا لم يعول عليه للعب".

وأظهرت عدة مؤشرات أن انتقال المهاجم الأوروغوياني من فريقه الفرنسي بات وشيكا، لاسيما بعد استبعاده عن تشكيلة المباريات الثلاث الأخيرة في نصف نهائي كأس الرابطة ضد رينس (3-صفر) والدوري ضد ليل (2-صفر) وثمن نهائي الكأس ضد بو من الدرجة الثالثة (2-صفر).

وشارك كافاني في مباراتين فقط خلال يناير الحالي كبديل لدقائق معدودة، بالإضافة لدخوله أساسيا في مباراة الدور الـ64 لمسابقة كأس فرنسا ضد فريق الهواة ليناس مونليري من الدرجة السادسة (6-صفر).