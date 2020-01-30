فقد فاز نوفاك جوكوفيتش مرة أخرى على منافسه الكبير روجر فيدرر في منافسة أخرى من بطولات "غراند سلام" بفوز ساحق بواقع 7-6 (1) و6-4 و6-3 وتأهل إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، ويبدو أنه في طريقه للفوز باللقب الثامن على التوالي في ملبورن بارك.

وسيلتقي اللاعب الصربي، وحامل اللقب، في المباراة النهائية لبطولة أستراليا المفتوحة مع الفائز من مواجهة بين دومينيك تيم وألكسندر زفيريف ستقام في قبل النهائي غدا الجمعة، وفقا لرويترز.

ويشكل هذا الحدث الرقم 50 في واحدة من أعظم المنافسات في الرياضة وكانت الاحتمالات مكدسة بشدة ضد فيدرر لأن السويسري لم يتغلب على الصربي منذ أن فاز عليه عام 2012 على الملاعب العشبية في ويمبلدون.

وكانت رحلة فيدرر، المصنف الثالث، على ملاعب ملبورن بارك الزرقاء بعيدة عن السلاسة، حيث كان على بعد نقطتين من الخسارة أمام جون ميلمان في الجولة الثالثة قيب أن يفوز بثلاث مجموعات لاثنتين، ثم أنقذ 7 نقاط ليتغلب على الأميركي تينيس ساندغرن بالنتيجة نفسها في دور الثمانية يوم الثلاثاء.

ومع ذلك، خرج الفائز 20 مرة بألقاب غراند سلام، من الدور نصف النهائي في أمسية حارة بعدما انتزع المبادرة في وقت مبكر من اللقاء حيث كافح جوكوفيتش أثناء الأشواط الأولى من المجموعة الأولى.

وبدا أن فيدرر في طريقه لاكتساح جوكوفيتش عندما تقدم بأربعة أشواط لشوط في المجموعة الأولى و40 صفر في الشوط السادس، قبل أن يستعيد الصربي زمام المبادرة ويفوز بكل إرسالاته وبالشوط، ثم بالمجموعة الأولى بعد أن ارتكب السويسري سلسلة من الأخطاء.

وكان فيدرر، البالغ من العمر 38 عاما، اضطر للاستعانة بالطبيب خلال مباراته ضد ساندغرن بسبب مشكلة في الفخذ، ثم استعان بالطبيب خلال المباراة مع جوكوفيتش، الذي استعان بدوره بطبيبه.

ومع توالي الأخطاء، يبدو أن فيدرر بدأ يفقد لمساته فيما استعاد جوكوفيتش، البالغ من العمر 32 عاما، قوته وسيطرته وانتزع المجموعتين التاليتين، دون أن يتمكن فيدرر من الفوز بأي مجموعة.

وبذلك حقق الصربي، الحائز على 16 لقبا من ألقاب غراند سلام، فوزه السابع والعشرين على فيدرر، وسيلتقي في نهائي يوم الأحد المقبل، مع الفائز في الدور نصف النهائي الآخر بين الألماني ألكسندر زفييف والنمساوي دومينيك ثيم، الذي فاز على المصنف الأول عالميا رافائيل نادال في دور الثمانية.