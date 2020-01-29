وافتتح مصطفى محمد هداف الزمالك بـ6 أهداف التسجيل لفريقه (15)، وعادل أحمد سعيد النتيجة لوادي دجلة (41).

ورفع وادي دجلة رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما رفع الزمالك رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثالث مؤقتا بفارق الأهداف عن الاتحاد السكندري الرابع.

وجاء هدف الزمالك عن طريق مصطفى محمد، الذي اخترق دفاع دجلة وسدد كرة قوية سكنت الزاوية اليسرى العليا لمرمى محمد عبد المنصف أكبر لاعبي الدوري المصري (42 عاما) وأكثرهم مشاركة على مدى 24 موسما تواليا.

لكن دجلة نجح في إدراك التعادل من عرضية لليوناني بوزاس فاسيليوس قابلها أحمد سعيد بتسديدة على يسار محمد أبو جبل (41).