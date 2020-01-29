وقال إنتر في موقعه الرسمي، الثلاثاء: "أصبح كريستيان دانمان إريكسن رسميا لاعبا جديدا في إنتر. انضم اللاعب الدنماركي المولود عام 1992 إلى النيراتسوري في صفقة نهائية من توتنهام، وقد وقع عقدا يتمد حتى 30 يونيو 2024".

وسعى إنتر جاهدا خلال فترة الانتقالات الحالية لضم اللاعب البالغ من العمر 27 عاما الذي ينتهي عقده مع توتنهام الصيف المقبل، وبالتالي أراد الأخير التخلي عنه حاليا لكي يتجنب رحيله من دون مقابل بعد انتهاء العقد.

ولم يكشف إنتر عن قيمة الصفقة، لكن التقارير تحدثت عن أنها تصل الى قرابة 20 مليون يورو (22 مليون دولار).

وفي مقابلة له مع تلفزيون إنتر، قال إريكسن: "كنت أتطلع بفارغ الصبر للانضمام (إلى النادي). من الرائع التواجد هنا، وأنا سعيد بأن أصبح اللاعب الجديد لإنتر. أنا متحمس وأتطلع لكي أقدم نفسي للمشجعين".

وكشف: "سبق لي أن تعرفت على حرارتهم" لدى وصوله من أجل الخضوع للفحص الطبي الروتيني، مضيفا "كان ترحيبا رائعا وشعوري ممتاز".

ويحل الدنماركي في إنتر بعد أن دافع عن ألوان توتنهام منذ 2013 قادما إلى النادي اللندني من أياكس أمستردام الهولندي.

وسيلعب إريكسن تحت إشراف المدرب أنتوني كونتي، الذي "سبق وتعرفت عليه حين كنت في توتنهام، وقد واجهناه خلال تدريبه لتشلسي وكان الأمر صعبا. أنا متحمس لأعرف المزيد عنه وعن الطريقة التي يلعب بها فريقه".

وسبق لإنتر، الساعي للقبه الأول في الدوري المحلي منذ موسم 2009-2010 حين أحرز ثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا بقيادة مدرب توتنهام الحالي البرتغالي جوزيه مورينيو، أن تعاقد الشهر الحالي مع المدافع الإنجليزي آشلي يونغ من مانشستر يونايتد، كما حصل على خدمات الجناح النيجيري فيكتور موزيس من تشلسي على سبيل الإعارة.

وكان "نيراتسوري" تعاقد أيضا قبل انطلاق الموسم مع البلجيكي روميلو لوكاكو والتشيلي ألكسيس سانشيس (على سبيل الإعارة) من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويحتل إنتر ميلان المركز الثاني في الدوري بفارق 3 نقاط عن يوفنتوس، بعد انقضاء 21 مرحلة من المسابقة.