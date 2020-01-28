وكان براينت، الفائز بلقب الدوري 5 مرات خلال 20 عاما مع ليكرز، وابنته البالغ عمرها 13 عاما ضمن 9 أشخاص لقوا حتفهم بعد سقوط طائرة هليكوبتر بالقرب من مدينة كالاباساس في ولاية كاليفورنيا، فيما سيتم تحديد موعد مباراة قمة لوس أنجلوس في وقت لاحق.

وذكرت رابطة دوري السلة الأميركي في بيان "تم اتخاذ القرار احتراما لمنظمة ليكرز التي تشعر بالحزن البالغ بعد الوفاة المأسوية لأسطورة ليكرز كوبي براينت وابنته جيانا و7 أشخاص آخرين في تحطم طائرة هليكوبتر يوم الأحد".

وأقيمت مباريات الدوري بشكل معتاد، مساء الأحد، وقامت الفرق بتذكر براينت بارتكاب خطأ الاستحواذ على الكرة لمدة 24 ثانية، أو في بعض الحالات ارتكاب خطأ الوجود في النصف الخلفي للملعب لمدة 8 ثوان، وهما رقمان ارتداهما أسطورة ليكرز خلال مسيرته.

وتسبب مقتل براينت في صدمة كبيرة في أوساط دوري السلة الأميركي، حيث ساهم اللاعب الراحل بشكل مؤثر في زيادة شعبية اللعبة، وانهالت تعليقات نعيه من أبرز الرياضيين والمشاهير والساسة.

وقال ليكرز في بيان "يود لوس أنجلوس ليكرز أن يشكركم جميعا على التدفق الهائل للدعم والمواساة".

وأضاف "هذا وقت صعب جدا علينا جميعا. سنواصل دعم عائلة براينت وسننشر المزيد من المعلومات عند توفرها".