ومن المقرر أن يستضيف فريق الهلال السوداني نظيره فريق الأهلي المصري، السبت المقبل، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن الكاف تعيين رضوان جيدان لإدارة المباراة، ثم تراجع وقرر تعيين الغامبي، بكاري غاساما، لقيادة المباراة تحكيميا بدلا منه، ثم تراجع مرة أخرى وقرر أن المغربي جيدان هو من سيدير المباراة.

واستقرار الاتحاد الأفريقي على جيدان، لم يرض فريق الهلال السوداني ومجلس إداراته، وفقا لما أعلنه النادي في بيان رسمي.

وذكر الهلال في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على تويتر: "يبدي مجلس إدارة نادي الهلال امتعاضه الشديد، إزاء التجاهل، الذي أظهره الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بشأن تعيين الحكم المغربي السيد رضوان جيد، للمباراة الحاسمة أمام الأهلي المصري، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، من دوري أبطال أفريقيا".

وواصل: "يبدي نادي الهلال أسفه لهذا الإصرار غير المبرر، على تعيين هذا الحكم، لما حمل من ظلم واضح، وإضرار ملموس بسلامة المنافسة، وما ترتب عليه من عواقب قد تضر بنادي الهلال".

وأضاف "يؤكد مجلس الإدارة، بأنه قد رفع احتجاجا للاتحاد الأفريقي إزاء قرار إسناد المباراة لهذا الحكم، مطالبا بإصدار قرار بشأنه قبل موعد مواجهة الأهلي المصري".

ويبدو أن رفض الهلال لقيادة جيدان للمباراة الحاسمة، بسبب تواجده في مصر خلال الأيام الماضية لإدارة مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري في بطولة كأس محمد السادس.

ومن المنتظر أن تكون مباراة الهلال والأهلي التي ستقام في السودان، السبت المقبل، واحدة من أقوى مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم خاصة إنها ستحسم أحد مقاعد دور الثمانية.

ويتصدر الأهلي المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، ويأتي خلفه فريق النجم الساحلي التونسي برصيد 9 نقاط، وفي المركز الثالث فريق الهلال السوداني برصيد 9 نقاط أيضا، وفي المركز الأخير فريق بلاتنيوم الزيمبابوي.