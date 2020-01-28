وسجل الظهير الأيسر ساكا والمهاجم إيدي نيكيتا في غضون 26 دقيقة مع اعتماد أرسنال على تشكيلة من لاعبي الصف الثاني.

وكافح أرسنال للنجاة من انتفاضة متأخرة ليضمن التأهل ومواجهة بورتسموث المنتمي لدوري الدرجة الثالثة.

ووضع ساكا (18 عاما) الكرة في المرمى بتسديدة قوية من زاوية ضيقة قبل أن يرسل كرة عرضية قابلها نيكيتا إلى هدف بعد عودته إلى أرسنال عقب فترة إعارة في ليدز يونايتد.

وسجل سام سوريدج في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع وحاول بورنموث التعادل، لكنه لم يجد الوقت الكافي.

ويسعى أرسنال حامل الرقم القياسي بعدد ألقاب المسابقة (13 لقابا)، إلى استعادة الكأس الغائبة عن خزائنه منذ عام 2017، حينما فاز بها للمرة الأخيرة على حساب تشلسي 2-1.

ويلعب أرسنال في الدور الخامس في ضيافة بورتسموث من الدرجة الثانية في الأسبوع الأول من مارس المقبل.