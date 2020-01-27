وكان كيريوس ندا في مواجهة نادال الحائز على 19 لقبا في البطولات الكبرى في المجموعة الثانية ومعظم المجموعة الثالثة لكن اللاعب الإسباني صاحب البنيان القوي كان يعاود التفوق دائما.

وكسر كيريوس إرسال منافسه الإسباني عندما كان الأخير يحاول حسم المباراة في المجموعة الرابعة لتمتد المجموعة إلى شوط فاصل على ملعب رود ليفر الذي امتلأ بالجمهور.

لكن نادال المصنف الأول استعاد قوته مجددا في الشوط الحاسم وضمن الفوز بعد أن سددكيريوس كرة أمامية في الشبكة لتنتهي المباراة بعد ثلاث ساعات و38 دقيقة ويتأهل نادال لدور الثمانية في مواجهة النمساوي دومينيك تيم.