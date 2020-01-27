وستخوض سيمونا هاليب الدور ربع النهائي للمرة الرابعة في أستراليا المفتوحة، بعد فوزها، الاثنين، على البلجيكية إيليز مرتنز، السادسة عشرة، بسهولة نسبية 6-4 و6-4، فيما بلغ تييم هذا الدور للمرة الأولى في ملبورن بتغلبه دون عناء على الفرنسي غاييل مونفيس، العاشر، 6-2 و6-4 و6-4.

وتواصل الرومانية مشوارها نحو محاولة الفوز بلقبها الكبير الثالث، بعد بطولتي "رولان غاروس" 2018 و"ويمبلدون" 2019، ومحاولة تعويض خسارتها نهائي "أستراليا" عام 2018 على يد الدنماركية كارولاين فوزنياكي، بلقاء الإستونية أنيت كونتافيت التي أصبحت أول لاعبة من بلادها تصل إلى ربع نهائي البطولة الأسترالية، بفوزها على ابنة الـ18 ربيعا البولندية إيغا سوياتيك 6-7 (4-7) و7-5 و7-5 في ساعتين و42 دقيقة.

أما تييم، فيصطدم حلمه بإحراز لقبه الكبير الأول بعقبة صعبة جدا متمثلة بالإسباني رافائيل نادال، الأول، وذلك في حال فوز الأخير، الاثنين، أيضا على الأسترالي نيك كيريوس.