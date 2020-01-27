وأظهرت اللقطات ليبرون جيمس وهو يذرف الدموع، في مطار لوس أنجلوس الدولي، بعد وصول طائرة أفراد فريقه لوس أنجلوس ليكرز، عائدين من مباراة في فيلادلفيا.

وكان أسطورة كرة السلة المعتزل، كوبي براينت، قد لقي مصرعه في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في كالاباساس في كاليفورنيا، الأحد، في فاجعة هزت عالم الرياضة.

وظهر جيمس وهو يعانق عددا من الأشخاص، ويمسح دموعه، فور وصوله مطار لوس أنجلوس، وعند معرفته بخبر وفاة براينت.

وكان جيمس قد تحدث عن براينت بشكل مطول ومؤثر، قبل مقتله بساعات، وذلك عندما حطم جيمس الرقم القياسي لبراينت في عدد النقاط المسجلة في كرة السلة عبر التاريخ.

وقال جيمس إن وجوده في نفس النقاش حول الأسطورة براينت يعني له الكثير، وانتشر الفيديو بشكل كبير بعد مقتل براينت.

وقال موقع تي.إم.زي إن برايانت (41 عاما) اعتاد السفر بطائرة هليكوبتر منذ أن كان لاعبا في صفوف لوس أنجلوس ليكرز، وكان يذهب إلى المباريات في طائرة هليكوبتر من طراز سيكورسكي إس-76.

وقال قائد شرطة مقاطعة لوس أنجلوس في تويتر إن 9 أشخاص قُتلوا في حادث تحطم هليكوبتر في كالاباساس ولم يكن هناك ناجون.