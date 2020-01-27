ونجح المنتخب المصري في إنهاء الشوط الأول لصالحه بفارق أربعة أهداف (15-11) مع الثواني الأخيرة بفضل هدف صاروخي ليحيى الدرع.

وفي الشوط الثاني نجح منتخب تونس في العودة وتقليص الفارق إلى هدفين في أول 6 دقائق 14-16، لكن الفراعنة استعادوا السيطرة بعد مرور 10 دقائق وأحرز أحمد الأحمر أول أهدافه في هذا الشوط.

وبالرغم من محاولات تونس لتقليص الفارق، حافظ لاعبو منتخب مصر على تقدمهم بفارق 5 أهداف قبل عشر دقائق من نهاية المباراة (24-19).

وتوقفت المباراة في الدقيقة 28 من الشوط الثاني بعد أن قامت جماهير المنتخب التونسي بإلقاء زجاجات مياه على لاعبي مصر بجانب نزول أحد المشجعين أرضية صالة رادس والتعدي على اللاعبين، وتم استكمال المباراة بعد عودة الهدوء إلى الصالة.

وحاول منتخب تونس تقليص الفارق والعودة في المباراة لكن الفراعنة خرجوا بها إلى بر الأمان 27-23، ونجحوا في تحقيق الانتصار الأول لهم في تاريخ مواجهاتهم أمام تونس على أرضها ووسط جماهيرها.

وأحرز منتخب الجزائر المركز الثالث بعد الفوز على أنغولا 32-27.

وسيخوض كلا من المنتخبين التونسي والجزائري ملحق التصفيات المؤهلة للأولمبياد خلال الفترة من 17 إلى 19 أبريل مع كل من فرنسا وكرواتيا والبرتغال وألمانيا وسلوفينيا والسويد.