ويدين المنتخب الكوري الجنوبي بلقبه الأول في هذه المسابقة إلى مدافعه جيونغ تاي-ووك، الذي سجل الهدف الوحيد بضربة رأسية من مسافة قريبة إثر ركلة حرة جانبية في الدقيقة 113.

وعوض المنتخب الكوري الجنوبي خسارته نهائي النسخة الثانية عام 2016 في قطر، عندما سقط أمام اليابان 2-3، فيما فشل المنتخب السعودي في الظفر باللقب في النهائي الثاني له في المسابقة بعد الأول في النسخة الأولى عام 2014، عندما خسر أمام جاره العراقي صفر-1 أيضا.

وأقيمت النسخة الثالثة عام 2018 وتوجت بلقبها أوزبكستان على حساب فيتنام 2-1 بعد التمديد في الصين.

وكان المنتخب الكوري الجنوبي مثل آسيا بأفضل طريقة في أولمبياد لندن 2012، عندما أحرز الميدالية البرونزية، كما بلغ ربع نهائي ألعاب ريو 2016.

وهذه هي المرة التاسعة على التوالي التي يشارك فيها منتخب "النمور" في النهائيات الأولمبية، كونه تواجد بها من دون انقطاع منذ نسخة سيول 1988 على أرضه، علما بأنه الوحيد في النهائيات الحالية يفوز في كل مبارياته.

وكان المنتخبان ضامنين تأهلهما إلى أولمبياد طوكيو الصيف المقبل ببلوغهما النهائي، حيث حجزت السعودية بطاقتها للنهائيات الأولمبية للمرة الثانية في تاريخها بعد 1996، بفوزها على أوزبكستان حاملة اللقب 1-صفر الأربعاء، فيما تغلبت كوريا الجنوبية في اليوم ذاته على أستراليا 2-صفر.

وحجزت أستراليا البطاقة الثالثة المؤهلة إلى الأولمبياد بفوزها على أوزبكستان 1-صفر السبت في مباراة تحديد المركز الثالث.

وستكون آسيا ممثلة بأربع منتخبات في أولمبياد طوكيو وهي فضلا عن كوريا الجنوبية والسعودية وأستراليا، اليابان التي ودعت من دور المجموعات في النهائيات في تايلاند، وذلك لأنها مؤهلة تلقائيا كونها مضيفة الأولمبياد.