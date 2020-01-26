وفشل صلاح بالظهور بالشكل جيد في آخر مواجهة لعبها أمام فريق الدرجة الثالثة بإنجلترا، عندما كان لاعبا مع تشلسي الإنجليزي في 2014.

وفي آخر أيامه مع "البلوز"، ظهر صلاح بشكل سيء أمام شروزبيري بمباراة كأس الاتحاد الإنجليزي في أكتوبر 2014، الأمر الذي دفع مدربه وقتها، جوزيه مورينيو، لتوجيه انتقادات لاذعة له، قبل رحيله بعدها بأشهر إلى إيطاليا.

وبعد لقاء تشلسي وشروزبيري، خرج مورينيو بتصريح ناري قائلا: " هناك مشكلات واضحة في الفريق، جعلتني أدرك مكانة اللاعبين الأساسيين في الفريق. توقعت من البدلاء أن يظهروا بمستوى عال".

وعندما سؤل عن اللاعبين "الذين خذلوه" خلال اللقاء، خص مورينيو اللاعبين محمد صلاح والألماني أندريه شورله.

وكانت مباراة شروزبيري وقتها "القشة التي قصمت ظهر البعير"، وأعلنت نهاية مغامرة صلاح مع تشلسي، لينتقل بعدها بأشهر قليلة إلى فيورنتينا الإيطالي.

وفشل النجم المصري بإثبات مكانته عندما لعب لتشلسي سنة 2014، عندما كان يبلغ من العمر 22 عاما، قبل أن ينتقل لفيورنتينا ثم روما وليفربول، لتنفجر موهبته الكبيرة.

وسيواجه ليفربول ضيفه شروزبيري في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي، مساء الأحد، وعينه على تجاوز المهمة التي تبدو سهلة على الورق.