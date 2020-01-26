وبقي النصر في الصدارة بفارق نقطة عن الهلال بعد فوزه الجمعة على مضيفه الاتفاق 1-صفر، فيما رفع الشباب رصيده إلى 22 نقطة في المركز التاسع.

ورغم البداية الحذرة، كان الشباب قريباً من التسجيل لولا براعة عبدالله المعيوف الذي تصدى لكرة الأرجنتيني كريستيان غوانكا وألغى خطورتها (12). ثم أهدر الشباب فرصة أخرى للتهديف عندما استقبل غوانكا كرة عرضية داخل منطقة الجزاء هيأها لنفسه وصوبها قوية فوق العارضة (20).

وأنقذ الحارس التونسي فاروق بن مصطفى مرمى الشباب من هدف محقق عندما طار لكرة الإيطالي سيباستيان جوفينكو وحولها لركنية بصعوبة (25)، ثم أضاع الشباب هدفا عندما انفرد السنغالي ماكيتي ديوب ولعب الكرة في جسم عبدالله المعيوف (27)، قبل أن تتعاطف العارضة الهلالية مع المعيوف عندما تصدت لكرة الكولومبي دانيلو أسبريليا (30).

ومع انطلاقة الشوط الثاني، صوب غوانكا كرة قوية تصدى لها عبدالله المعيوف (47) ثم تهيأت فرصة للهلال للتقدم لكن كرة محمد جحفلي مرت بجانب القائم (63)، قبل أن ينقذ مدافع الشباب محمد سالم هدفاً محققاً عندما لعب البيروفي اندري كاريلو كرة داخل المرمى نجح في إبعادها قبل تجاوز الخط (72).

ومن ركنية، كاد الشباب أن يسجل لكن رأسية ماكيتي ديوب ارتطمت بالدفاع وأخذت طريقها لركنية (79).

وأكمل الهلال المباراة بعشرة لاعبين بعد خروج علي البليهي بالبطاقة الحمراء (83).

وعاد الفيصلي لسكة الانتصارات التي حاد عنها لثلاث مباريات، بتغلبه على مضيفه أبها 1-0 سجله المدافع البرازيلي رافاييل سيلفا بضربة رأس محكمة في الدقيقة 56.

وصعد الفيصلي للمركز السابع برصيد 24 نقطة، بينما تراجع أبها للمركز الثامن برصيد 23 نقطة.

وفرض العدالة التعادل السلبي على مضيفه الاتحاد في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة .

وبهذه النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى 15 نقطة وتقدم للمركز الثاني عشر، فيما رفع العدالة رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس عشر.