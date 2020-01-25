وجاء في بيان النادي الذي نشره على موقعه الرسمي: "رحيل هوغو إلى ريال مدريد، المهاجم الذي نشأ في الأكاديمية سيغادر نادي مالاغا للانضمام إلى صفوف الملكي، لقد تكفل النادي وسعد بتطور هوغو في أكاديمياته ويتمنى له حظا وافرا في مستقبله المهني".

من جانبه، نشر اللاعب (19 عاما) رسالة ودع فيها جماهير ناديه، وجاء في رسالته: "بعد التفكير في كل شيء رفقة عائلتي، رأينا أن هذا هو الخيار الأفضل لمستقبلي ولكي أواصل التطور كلاعب كرة قدم".

ويتمتع اللاعب الشاب بالعديد من السمات الهجومية المميزة التي دعت إدارة ريال مدريد إلى حسم الصفقة لتكوين جبهة قوية تدافع عن ألوان الفريق خلال السنوات المقبلة رفقة العديد من العناصر الشابة الأخرى كالبرازيلي رينيير وآخرين.

ومصير فاييخو لن يكون تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أو الكاستيا، بل سيذهب إلى صفوف ديبورتيفو لا كورنيا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وأصبح فاييخو خامس صفقة يبرمها ديبورتيفو في سوق الانتقالات، بعدما أعلن رئيس النادي عن رغبته في عقد 8 أو 9 صفقات، لهذا بعد إتمام صفقة فاييخو سيتبقى لهم قدوم 4 أو 5 لاعبين.

وشارك فاييخو مع ناديه السابقة 285 دقيقة فقط، ولم يلعب منذ 17 سبتمبر الماضي نظرا لرفضه تجديد عقده مع مالاغا، وكان فاييخو شارك لأول مرة مع الفريق الأول في مالاغا يوم 6 يناير 2019.

يذكر أن فاييخو سيصل إلى لاكورنيا في ظل نتائج جيدة بعدما فاز الفريق في آخر 4 مباريات له ويفصله نقطة وحيدة فقط على منطقة الأمان.