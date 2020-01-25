كما هز جيدون سانشو (19 عاما) الشباك أيضا محرزا هدفه 11 في الدوري هذا الموسم والثامن في آخر 8 مباريات ليتفوق دورتموند تماما على منافسه.

ووضع رفائيل جيريرو وماركو رويس دورتموند على طريق الانتصار بهدفين في الشوط الأول ليتقلص الفارق مع رازن بال شبورت لايبزيغ المتصدر لأربع نقاط قبل أن يحل الأخير ضيفا على إينتراخت فرانكفورت، السبت.

وافتتح جيريرو التسجيل في الدقيقة الأولى وضاعف رويس النتيجة قبل مرور نصف ساعة من زمن المباراة، واحتسب الحكم الهدف بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد بعدما ألغاه في البداية بداعي التسلل.

وزاد سانشو النتيجة بعد 3 دقائق من بداية الشوط الثاني وقلص مارك أوت الفارق بتسديدة رائعة من زاوية صعبة، قبل أن يحرز هالاند هدفه الأول من متابعة في الدقيقة 77.

وتلقى المهاجم النرويجي بعد ذلك تمريرة وسط الدفاع وراوغ الحارس تيمو هورن وسدد في المرمى من زاوية ضيقة ليحرز هدفه الخامس في مباراتين.

وذكرت شبكة "أوبتا" المتخصصة في رصد الإحصائيات، أن هالاند يعد أول لاعب في تاريخ الدوري الألماني، ينجح في تسجيل 5 أهداف خلال أول مباراتين له في المسابقة، وبالتحديد خلال 57 دقيقة فقط، شارك فيهم مع الفريق.