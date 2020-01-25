وكان الزمالك يمني النفس بالثأر من خسارته أمام بطل الكونغو الديمقراطية صفر-3 في الجولة الأولى واللحاق به إلى الدور ربع النهائي، بيد أنه فشل في هز شباكه واكتفى بنقطة واحدة عزز بها موقعه في المركز الثاني برصيد 8 نقاط بفارق 3 نقاط خلف مازيمبي.

ويملك الزمالك فرصة التأهل، السبت، في حال تعادل الشريكين في المركز الثالث (نقطتان لكل منهما) زيسكو يونايتد الزامبي وبريميرو دي أغوستو الأنغولي.

وسيطر الزمالك على مجريات الشوط الأول وتألق حارس المرمى الإيفواري، سليفان غبوهوو، في الدفاع عن مرماه بإبعاده تسديدة يوسف أوباما بصعوبة إلى ركنية (8)، وأخرى لمصطفى محمد إلى ركنية (19).

في المقابل، أنقد محمود حمدي "الونش " فريقه من هدف بعدما أبعد رأسية جاكسون موليكا وهي في طريقها للمرمى (29).

وواصل الزمالك ضغطه الهجومي في الشوط الثاني، لكن بدون فاعلية بسبب تراجع لاعبي مازيمبي إلى الدفاع واعتمادهم على الهجمات المرتدة التي شكلت بعض الخطورة على مرمى أصحاب الأرض، وكاد إسحاق تشيبانغو يهز الشباك من إحداها لولا تدخل محمد أبو جبل في توقيت مناسب (52).