وخرجت سيرينا وليامز من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعد خسارتها أمام المصنفة 27، البالغ عمرها 28 عاما، في البطولة فيما يعد مفاجأة كبيرة في الدور الثالث الجمعة.

وأنهت وانغ، التي خسرت أمام وليامز في دور الثمانية ببطولة أميركا المفتوحة، آمال وليامز في معادلة الرقم القياسي، وهو 24 لقبا في البطولات الأربع الكبرى والمسجل باسم الأسترالية مارغريت كورت.

لكن سيرينا، التي تمكنت من الفوز في 23 لقبا كبيرا من البطولات الأربع الكبرى، أكدت أنها لن تتوقف عن محاولة معادلة الرقم القياسي مشيرة إلى أنها لا تفكر مطلقا في التوقف عن المشاركة في البطولة الأسترالية أيضا.

وقالت اللاعبة، البالغة من العمر 38 عاما، عن ذلك "لا أفكر مطلقا في أي شيء (من هذا القبيل) لا أفكر في الابتعاد عن البطولة"، وفقا لما ذكرته رويترز.

وفي بداية اللقاء بين اللاعبتين توترت وانغ عندما امتلكت الإرسال وتقدمت 5-4 في المجموعة الثانية، لكنها كانت مذهلة تحت الضغط في المجموعة الحاسمة، إذ كسرت إرسال سيرينا لتحسم المواجهة من الفرصة الثالثة للفوز بالمباراة عندما أعادت اللاعبة الأميركية ضربة خلفية في الشباك.

وكان أسرع خروج لسيرينا في ملبورن منذ 2006 عندما فقدت فرصة الحفاظ على لقبها بخسارتها في ذلك الوقت أمام دانييلا هانتشوفا.

وقالت وانغ عقب المباراة: "أعتقد أن فريقي كان يؤمن أنه يمكنني فعل ذلك. بعد المواجهة الأخيرة (ضد سيرينا) قمت بعمل كبير داخل وخارج الملعب. اجتهدت وكنت أؤمن أنه يمكنني فعلها"، مضيفة "خلال المجموعة الثانية كنت مرتبكة قليلا لكن في تفكيري كنت أعلم أنه يجب الحفاظ على تركيزي على أرض الملعب والتركيز في كل نقطة".

وتستعد وانغ لمواجهة التونسية أُنس جابر في الدور الرابع التي أخرجت المصنفة الأولى عالميا سابقا الدنماركية كارولين وزنياكي.