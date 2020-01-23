ووفقا لموقع "تي إن تي"، تستعد إدارة النادي الكتالوني لتقديم عرض بقيمة 120 مليون دولار، للتعاقد مع مهاجم إنتر ميلانو، لوتارو مارتينيز.

وتأتي الأنباء بعد تعرض سواريز لإصابة خطيرة بالركبة، ستبعده طوال ما تبقى من الموسم، مما وضع بطل إسبانيا في مأزق حقيقي.

وأكد الموقع إن برشلونة قد يتعاقد مع بديل "دائم" لسواريز، الذي شارفت مسيرته على الانتهاء، بسبب كثرة إصاباته وكبره بالسن، حيث سيبلغ عامه الـ33 الجمعة.

ويسعى برشلونة للتعاقد مع هداف إنترميلانو المتألق، لاوتارو مارتينيز، مقابل مبلغ مالي ضخم، ليكون رفيق النجم ليونيل ميسي في خط الهجوم.

ومن الأمور التي دفعت برشلونة للتفكير بمارتينيز، تجانسه الكبير مع ميسي في المنتخب الأرجنتيني، مما سيسهل مهمته في النادي.

ومن ناحيته، لن يتخلى الإنتر بسهولة عن هدافه الأول، وذلك بسبب تألقه اللافت هذا الموسم، الذي جعله من بين كبار مهاجمي أوروبا، وكذلك لأنه لم يتجاوز 22 عاما.

وسجل مارتينيز 15 هدفا في 25 مواجهة هذا الموسم مع "النيراتزوري".